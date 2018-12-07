Полторак заявил, что ВМС Украины продолжат пользоваться Керченским проливом

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-07T10:37:02+03:00

Министр обороны незалежной сообщил, что украинские корабли "при необходимости" продолжат плыть через пролив

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Украинские корабли при необходимости продолжат плыть через Керченский пролив. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Степан Полторак.

Министр сообщил, что украинские военные "будут совершать такие же переходы с соблюдением всех международных норм и прав", когда совершат необходимые подготовления.

"Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей", - сказал он.

Напомним, утром 25 ноября два артиллерийских картера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили морские границы России, направившись в сторону Керченского пролива. Их экипажи не отреагировали на требования российских пограничников и совершили опасные маневры. Комментируя инцидент, президент России Владимир Путин назвал его "явной провокацией" украинских властей перед выборами, отметив, что наши пограничники действовали строго "в соответствии с приказами и уставами".

Ранее сайт "Комсомольская правда" также напоминал, что с марта 2014 года Россия является единственным прибрежным государством в Керченском проливе.