США уличили в заимствовании космических технологий СССР

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-07T11:02:19+03:00

Эксперт привел в пример три американские разработки, которые были буквально скопированы с советских изобретений

Изменить размер текста: A A

В настоящий момент Соединенные Штаты разрабатывают по меньшей мере три средства выведения космических аппаратов на орбиту, которые буквально копируют советские технологии. К такому выводу пришел военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Так, по его мнению, орбитальный самолет Х-37В является аналогом нашего экспериментального БОР-5, Dream Chaser копирует летательный аппарат ЭПОС из проекта "Спираль", а двухфюзеляжный Stratolaunch похож на "близнеца" Молнии-1000.

"Значимость АКС для военных задач подтверждает тот факт, что сейчас в США полным ходом идут работы по освоению наших технологий", - говорится в статье Леонкова, опубликованной в еженедельнике «Звезда».

В материале подчеркивается, что все упомянутые выше программы разработок так или иначе финансируются и контролируются Пентагоном. На фоне этого Россия должна дать США ассиметричный ответ, считает эксперт. Он уверен, что у нашей страны остались наработки с советских времен, которые могут быть использованы в создании АКС сейчас.

Сайт kp.ru писал о том, что американцы упорно пытаются превзойти Росси в сфере вооружения. Так, например. сейчас они работают над созданием аналога нашего комплекса РЭБ "Красуха".