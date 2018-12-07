Украинцы жалуются на постоянные поломки запущенного Порошенко экспресса
Шквал критики обрушился на железнодорожный экспресс, который соединил Киев с аэропортом Борисполь совсем недавно. Люди жалуются на то, что за несколько дней с момента запуска поезд ломался уже дважды.
Примечательно, что начало работе этого экспресса положил сам президент Украины Петр Порошенко. Причем судя по видео с церемонии, ранее опубликованному сайтом kp.ru, глава государства решил выступить перед гражданами пьяным.
Похоже с самого момента запуска поезда что-то пошло не так. Главной проблемой являются постоянные поломки. Уже несколько раз пассажиры экспресса вынуждены были добираться до аэропорта самостоятельно - бегом через заснеженное поле, чтобы не опоздать на рейсы.
СМИ рассказали, как ломается запущенный Порошенко экспресс в аэропорт.
Кроме того, железнодорожники не укладываются в установленное изначально время в пути. Ожидалось, что дорога от вокзала до аэропорта будет занимать всего 20 минут, однако уже через пару дней после запуска эта цифра увеличилась до 35. Сейчас же в графике значится формулировка "от 35 минут". Кстати, расписание также несколько раз менялось, но удобнее от этого украинцам не стало.
"Говорят, в Польше аббревиатуру PESA (тип используемых в проекте поездов) некоторые расшифровывают как "поезда экспериментальные супераварийные", — цитирует Strana.ua эксперта Дмитрия Марунича.
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