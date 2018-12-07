Путину подарили гоночный шлем
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт подарил президенту РФ Владимиру Путину именной гоночный шлем с надписью "V. Putin" и российским триколором.
Встреча главы государства и известного французского спортсмена состоялась накануне в Мариинском театре, где политик вместе с лидерами других стран СНГ смотрел балет "Щелкунчик".
В ходе разговора Путин и Тодт успели обсудить развитие автомобильного спорта в России. Так, в частности, президент отметил, что речь идет не только о проведении этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи, но и о строительстве крупного автоцентра под Санкт-Петербургом.
Француз на это ответил, что в субботу, 8 декабря, планирует посетить новое сооружение вместе с мэром города.
"Надеюсь, вы будете приезжать к нам почаще", - цитирует ТАСС Путина.
Ранее сайт kp.ru публиковал материал, в котором решил вспомнить самые необычные подарки, когда-либо сделанные нашему президенту.