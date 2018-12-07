2018-12-07T11:42:31+03:00
Политика

Путину подарили гоночный шлем

На спортивный атрибут специально нанесли фамилию президента, а также российский триколор
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Международной и Российской автомобильных федераций Жан Тодт подарил шлем президенту РФ Владимиру Путину. Фото: Михаил МетцельТАССПрезидент Международной и Российской автомобильных федераций Жан Тодт подарил шлем президенту РФ Владимиру Путину. Фото: Михаил МетцельТАСС
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Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт подарил президенту РФ Владимиру Путину именной гоночный шлем с надписью "V. Putin" и российским триколором.

Встреча главы государства и известного французского спортсмена состоялась накануне в Мариинском театре, где политик вместе с лидерами других стран СНГ смотрел балет "Щелкунчик".

В ходе разговора Путин и Тодт успели обсудить развитие автомобильного спорта в России. Так, в частности, президент отметил, что речь идет не только о проведении этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи, но и о строительстве крупного автоцентра под Санкт-Петербургом.

Француз на это ответил, что в субботу, 8 декабря, планирует посетить новое сооружение вместе с мэром города.

"Надеюсь, вы будете приезжать к нам почаще", - цитирует ТАСС Путина.

Ранее сайт kp.ru публиковал материал, в котором решил вспомнить самые необычные подарки, когда-либо сделанные нашему президенту.

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