2018-12-07T11:53:59+03:00
Происшествия

Россиянка облила кислотой священника в Никарагуа

Во время службы женщина плеснула опасную жидкость на священнослужителя
Ася РОМАНЧУК
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Священник получил сильные ожоги от кислотыСвященник получил сильные ожоги от кислотыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В одном из храмов Никарагуа гражданка России покалечила священника. Женщина облила кислотой церковного служащего, отца Марио Гевару.

ЧП произошло 5 декабря во время исповеди в кафедральном соборе Манагуа, сообщают источники издания Prensa. Россиянка пришла пообщаться со священником, но во время разговора стала вести себя агрессивно. Очевидно, женщина готовилась к провокации, иначе сложно объяснить наличие кислоты в сумочке у хулиганки.

Прихожанка выхватила склянку с кислотой и плеснула в лицо священнику. Капли попали на голову, руки и другие части тела. В результате пострадавший получил серьезные ожоги, сейчас он в больнице.

Увидев, что произошло, работники церкви бросились на помощь. Они успели стянусь с пострадавшего всю одежду, это спасло его от более серьезных последствий.

Элис Леонидовна Гонн, именно так зовут женщину, которая имеет российский паспорт, задержана.

Сейчас в случившемся разбираются стражи порядка. Один из монахов предположил, что в женщину «вселились бесы», пишет сайт argumenti.ru.

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