2018-12-07T13:08:19+03:00
Спорт

"Манчестер Юнайтед" собирается уволить главного тренера Жозе Моуриньо

На месте Жозе Моуринью «красные дьяволы» хотят видеть главного тренера Тоттенхема – Маурисио Почеттино.
Дарья КРЫЛОВА
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Жозе Моуриньо.Жозе Моуриньо.Фото: REUTERS
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Руководству МЮ придется раскошелиться на целых 40 000 000 фунтов стерлингов (это около 50 900 000 долларов США), если они хотя провести такую замену. Однако, есть возможность и сэкономить – если Манчестер Юнайтед не войдет в четверку лучших по итогам Лиги Чемпионов, согласно контракту руководству клуба не надо будет выплачивать Моуриньо такую большую компенсацию.

Как это ни парадоксально, сейчас как никогда, «красным дьяволам» выгодно проиграть, если они хотят быстро и выгодно заменить Моуриньо на Поччетино в летнее окно, пишет Thesun.

Перебрав все возможные варианты, верхушка Олд Траффорд остановила свой окончательный выбор на Маурисио Поччетино, в настоящий момент главный тренер Тоттенхэма, как единственно возможная достойная замена скандальному Жозе Моуриньо.

Президент клуба, Дэниел Леви, под чьим руководством в МЮ в свое время перешли Майкл Каррик и Димитар Бербатов, всеми силами пытается сохранить своего тренера, меж тем находясь под прицелом еще Реал Мадрида.

«Сливочные» тоже весьма заинтересованы в кандидатуре Маурисио Почеттино в качестве кандидата на пост главного тренера.

Предполагается, что Почеттино возглавит Тоттенхем и в следующем сезоне, он подписал пятилетний контракт на 8 миллионов фунтов только прошлым летом, более того, «красные дьяволы» уже делали ему предложение в 2016 году, когда уволили с поста главного тренера Луи Ван Гала, и Поччетино отверг его.

МЮ проиграли манчестерское дерби и отстают от своего главного конкурента Манчестер Сити аж на 18 очков в премьер лиге, в то время как Тоттенхэм под руководством Почеттино провел уже четыре очень удачных сезона, с тех пор как он возглавил их в 2014 году.

Однако, и здесь не наблюдается полной гармонии: аргентинец много раз обращался к руководству клуба с просьбой купить свежих игроков, ему каждый раз отказывали. Поччетино крайне недоволен недостатком инвестиций в клуб.

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