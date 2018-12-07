В Кремле прокомментировали арест правозащитника Льва Пономарева

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-07T13:21:07+03:00

В администрации президента уверены, что рассмотрение апелляции Мосгорсудом будет абсолютно беспристрастным

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Кремль не может давать оценку решению Тверского суда Москвы, который накануне арестовал 77-летнего правозащитника Льва Пономарева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он выразил уверенность в том, что рассмотрение апелляции Московским городским судом будет абсолютно беспристрастным.

"Мы рассчитываем на абсолютно беспристрастное рассмотрение этого вопроса, у нас нет сомнений, что так это и произойдет", - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, что Льва Пономарева задержали еще в конце октября у здания Федеральной службы безопасности РФ во время акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия". Мужчину обвинили в нарушении порядка проведения митинга и накануне признали виновным. В результате правозащитнику назначили 25 суток административного ареста.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее пересмотреть дело 77-летнего россиянина рекомендовала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она попросила суд учесть возраст Пономарева, а также его состояние здоровья.