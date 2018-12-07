2018-12-07T13:21:07+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали арест правозащитника Льва Пономарева

В администрации президента уверены, что рассмотрение апелляции Мосгорсудом будет абсолютно беспристрастным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Кремль не может давать оценку решению Тверского суда Москвы, который накануне арестовал 77-летнего правозащитника Льва Пономарева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он выразил уверенность в том, что рассмотрение апелляции Московским городским судом будет абсолютно беспристрастным.

"Мы рассчитываем на абсолютно беспристрастное рассмотрение этого вопроса, у нас нет сомнений, что так это и произойдет", - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, что Льва Пономарева задержали еще в конце октября у здания Федеральной службы безопасности РФ во время акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия". Мужчину обвинили в нарушении порядка проведения митинга и накануне признали виновным. В результате правозащитнику назначили 25 суток административного ареста.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее пересмотреть дело 77-летнего россиянина рекомендовала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она попросила суд учесть возраст Пономарева, а также его состояние здоровья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кириенко считает глупостью запреты выступлений рэперов
Лавров рассказал, для чего Порошенко ввел военное положение на Украине
В Москве открыли памятник писателю Чингизу Айтматову
Эксперты назвали модели iPhone, которые скоро исчезнут из российских магазинов
Лавров: в странах ОБСЕ считают антироссийские санкции контрпродуктивными
ЦБ дал совет банкам на случай возможного отключения Visa и Mastercard
Адвокат Вексельберга обратился в минфин США с ходатайством об отмене санкций
Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики на период до 2025 года
В Турции 8 января начнется суд по делу об убийстве посла Карлова
Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА
Путин поприветствовал участников форума «Газ России-2018»
В Москве таксист сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии
"Манчестер Юнайтед" собирается уволить главного тренера Жозе Моуриньо
Кремль следит за ситуацией с отменой концертов Хаски и Элджея
В Госдуме приветствуют идею с регистрацией гаджетов
Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до конца года