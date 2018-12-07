Путин поприветствовал участников форума «Газ России-2018»

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-07T13:39:03+03:00

В ходе своей речи президент России отметил огромное влияние газовой отрасли на экономический рост государства

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVI Международного форума "Газ России - 2018". В своей речи глава государства отметил огромное влияние отечественной топливной отрасли на создание благоприятных условий для экономического развития страны.

Он также отметил роль данной сфере в обеспечении национальной и глобальной энергетической безопасности, решении социальных проблем.

" Россия традиционно является одним из крупнейших экспортёров, располагает уникальной газотранспортной инфраструктурой, необходимыми компетенциями и кадрами в этой сфере. Наша общая задача – содействовать укреплению таких лидерских позиций", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент выразил надежду на то, что участники форума смогут выработать востребованные временем решения, направленные на обеспечение технологической независимости газовой отрасли и модернизацию предприятий.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне вопрос стоимости и транспортировки "голубого топлива" поднимался также в ходе переговоров Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.