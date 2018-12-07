2018-12-07T13:39:03+03:00
Политика

Путин поприветствовал участников форума «Газ России-2018»

В ходе своей речи президент России отметил огромное влияние газовой отрасли на экономический рост государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVI Международного форума "Газ России - 2018". В своей речи глава государства отметил огромное влияние отечественной топливной отрасли на создание благоприятных условий для экономического развития страны.

Он также отметил роль данной сфере в обеспечении национальной и глобальной энергетической безопасности, решении социальных проблем.

" Россия традиционно является одним из крупнейших экспортёров, располагает уникальной газотранспортной инфраструктурой, необходимыми компетенциями и кадрами в этой сфере. Наша общая задача – содействовать укреплению таких лидерских позиций", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент выразил надежду на то, что участники форума смогут выработать востребованные временем решения, направленные на обеспечение технологической независимости газовой отрасли и модернизацию предприятий.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне вопрос стоимости и транспортировки "голубого топлива" поднимался также в ходе переговоров Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кириенко считает глупостью запреты выступлений рэперов
Лавров рассказал, для чего Порошенко ввел военное положение на Украине
В Москве открыли памятник писателю Чингизу Айтматову
Эксперты назвали модели iPhone, которые скоро исчезнут из российских магазинов
Лавров: в странах ОБСЕ считают антироссийские санкции контрпродуктивными
ЦБ дал совет банкам на случай возможного отключения Visa и Mastercard
Адвокат Вексельберга обратился в минфин США с ходатайством об отмене санкций
Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики на период до 2025 года
В Турции 8 января начнется суд по делу об убийстве посла Карлова
Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА
В Москве таксист сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии
В Кремле прокомментировали арест правозащитника Льва Пономарева
"Манчестер Юнайтед" собирается уволить главного тренера Жозе Моуриньо
Кремль следит за ситуацией с отменой концертов Хаски и Элджея
В Госдуме приветствуют идею с регистрацией гаджетов
Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до конца года