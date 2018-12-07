Путин поприветствовал участников форума «Газ России-2018»
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVI Международного форума "Газ России - 2018". В своей речи глава государства отметил огромное влияние отечественной топливной отрасли на создание благоприятных условий для экономического развития страны.
Он также отметил роль данной сфере в обеспечении национальной и глобальной энергетической безопасности, решении социальных проблем.
" Россия традиционно является одним из крупнейших экспортёров, располагает уникальной газотранспортной инфраструктурой, необходимыми компетенциями и кадрами в этой сфере. Наша общая задача – содействовать укреплению таких лидерских позиций", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Президент выразил надежду на то, что участники форума смогут выработать востребованные временем решения, направленные на обеспечение технологической независимости газовой отрасли и модернизацию предприятий.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне вопрос стоимости и транспортировки "голубого топлива" поднимался также в ходе переговоров Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.