2018-12-07T13:40:40+03:00
Спорт

Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

В сентябре этого года россиянки одержали две победы над командой из Сербии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФАЖенская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФАФото: uefa.com
Изменить размер текста:

Женская сборная России по футболу в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась с 26-го места на 25-е.

За время последнего обновления рейтинга в сентябре этого года, российская футбольная команда провела два товарищеских матча с командой Сербии. В результате, россиянки выиграли со счетом 2:1 и 1:0 соответственно.

В первой тройке лучших женских футбольных команда произошло изменение: сборная Франции вышла на третье место, сместив Англию на четвертую позицию.

Рейтинг женских сборных ФИФА от 7 декабря выглядит так:

1 (1). США-2123 очков,

2 (2). Германия-2057,

3 (4). Франция-2046,

4 (3). Англия-2021,

5 (5). Канада-2006,

6 (6). Австралия-1999,

7 (8). Нидерланды-1987,

8 (7). Япония-1984,

9 (9). Швеция-1976,

10 (8). Бразилия-1964,

25 (26). Россия-1713.

Следующая обновленная версия рейтинга ФИФА будет опубликована 29 марта 2019 года, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кириенко считает глупостью запреты выступлений рэперов
Лавров рассказал, для чего Порошенко ввел военное положение на Украине
В Москве открыли памятник писателю Чингизу Айтматову
Эксперты назвали модели iPhone, которые скоро исчезнут из российских магазинов
Лавров: в странах ОБСЕ считают антироссийские санкции контрпродуктивными
ЦБ дал совет банкам на случай возможного отключения Visa и Mastercard
Адвокат Вексельберга обратился в минфин США с ходатайством об отмене санкций
Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики на период до 2025 года
В Турции 8 января начнется суд по делу об убийстве посла Карлова
Путин поприветствовал участников форума «Газ России-2018»
В Москве таксист сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии
В Кремле прокомментировали арест правозащитника Льва Пономарева
"Манчестер Юнайтед" собирается уволить главного тренера Жозе Моуриньо
Кремль следит за ситуацией с отменой концертов Хаски и Элджея
В Госдуме приветствуют идею с регистрацией гаджетов
Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до конца года