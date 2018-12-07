СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-07T13:40:40+03:00

Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА Фото: uefa.com

В сентябре этого года россиянки одержали две победы над командой из Сербии

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Женская сборная России по футболу в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась с 26-го места на 25-е.

За время последнего обновления рейтинга в сентябре этого года, российская футбольная команда провела два товарищеских матча с командой Сербии. В результате, россиянки выиграли со счетом 2:1 и 1:0 соответственно.

В первой тройке лучших женских футбольных команда произошло изменение: сборная Франции вышла на третье место, сместив Англию на четвертую позицию.

Рейтинг женских сборных ФИФА от 7 декабря выглядит так:

1 (1). США-2123 очков,

2 (2). Германия-2057,

3 (4). Франция-2046,

4 (3). Англия-2021,

5 (5). Канада-2006,

6 (6). Австралия-1999,

7 (8). Нидерланды-1987,

8 (7). Япония-1984,

9 (9). Швеция-1976,

10 (8). Бразилия-1964,

25 (26). Россия-1713.

Следующая обновленная версия рейтинга ФИФА будет опубликована 29 марта 2019 года, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.