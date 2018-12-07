Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА
Женская сборная России по футболу в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась с 26-го места на 25-е.
За время последнего обновления рейтинга в сентябре этого года, российская футбольная команда провела два товарищеских матча с командой Сербии. В результате, россиянки выиграли со счетом 2:1 и 1:0 соответственно.
В первой тройке лучших женских футбольных команда произошло изменение: сборная Франции вышла на третье место, сместив Англию на четвертую позицию.
Рейтинг женских сборных ФИФА от 7 декабря выглядит так:
1 (1). США-2123 очков,
2 (2). Германия-2057,
3 (4). Франция-2046,
4 (3). Англия-2021,
5 (5). Канада-2006,
6 (6). Австралия-1999,
7 (8). Нидерланды-1987,
8 (7). Япония-1984,
9 (9). Швеция-1976,
10 (8). Бразилия-1964,
25 (26). Россия-1713.
Следующая обновленная версия рейтинга ФИФА будет опубликована 29 марта 2019 года, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.