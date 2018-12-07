2018-12-07T13:41:03+03:00
Политика

В Турции 8 января начнется суд по делу об убийстве посла Карлова

Российского дипломата убили 19 декабря 2016 года в Анкаре
Сакина НУРИЕВА
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В Турции 8 января начнется суд по делу об убийстве посла КарловаВ Турции 8 января начнется суд по делу об убийстве посла КарловаФото: EASTNEWS/AFP
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Суд в Турции принял обвинительное заключение прокуратуры страны по делу об убийстве посла России Андрея Карлова, на которого было совершено покушение в декабре 2016 года в Анкаре. Об этом сообщила газета Hurriyet.

Как говорится в издании, судебный процесс по данному делу стартует 8 января 2019 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре текущего года в Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова. Обвинительное заключение по этому делу было направлено в республиканскую прокуратуру на утверждение.

23 ноября турецкая прокуратура обвинила в причастности к убийству Карлова оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Помимо Гюлена, прокуратура также обвинила Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу, «имама» убийцы Карлова Шахина Согюта, глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш, организатор выставки, на которой убили посла — Мустафа Тимур Озкан.

Всего по делу российского посла были арестованы восемь человек, четверо из них - бывшие полицейские.

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