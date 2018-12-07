СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-07T13:49:31+03:00

Президент России Владимир Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики на период до 2025 года. Фото: REUTERS

Над документом работали Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Совет по межнациональным отношениям

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Президент России Владимир Путин внес изменения в Стратегию государственной национальной политики на период до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Над документом работали Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Совет по межнациональным отношениям.

Обновления Стратегии были произведены с учетом международной повестки, внутриполитических процессов и современных вызовов и угроз.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что 4 декабря в Хабаровске стартовал семинар по вопросам национальной политики. На семинар съехались участники со всего Дальнего Востока.

На семинаре обсудили этнополитическую ситуацию в стране и регионе, основные направления национальной политики, разобрали инструменты для урегулирования межнациональных конфликтов, а также определили роль средств массовой информации и органов власти в представленных вопросах.