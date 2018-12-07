2018-12-07T13:47:05+03:00
Политика

Адвокат Вексельберга обратился в минфин США с ходатайством об отмене санкций

Российский бизнесмен намерен доказать неправомерность введенных в его отношении ограничительных мер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Президент фонда `Сколково`, председатель совета директоров группы компаний `Ренова` Виктор ВексельбергПрезидент фонда `Сколково`, председатель совета директоров группы компаний `Ренова` Виктор ВексельбергФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Адвокат российского бизнесмена Виктора Вексельберга обратился в Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов с ходатайством об отмене введенных в отношении его подзащитного санкционных мер.

Ранее сам предприниматель неоднократно заявлял, что считает такие действия американских властей неправомерными и необоснованными. Теперь же, по данным агентства Bloomberg, Вексельберг нанял американского адвоката, который будет решать вопрос с санкциями в установленном порядке.

Напомним, что очередной пакет ограничительных мер в отношении российских бизнесменов из так называемого "кремлевского списка" был введен в апреле 2018 года. Под санкции попали 38 человек, в том числе глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, глава Роскомнадзора Александр Жаров и многие другие.

Сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне такие свои действия объяснили необходимостью "наказать" Россию за "совокупность злонамеренной деятельности в мире".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кириенко считает глупостью запреты выступлений рэперов
Лавров рассказал, для чего Порошенко ввел военное положение на Украине
В Москве открыли памятник писателю Чингизу Айтматову
Эксперты назвали модели iPhone, которые скоро исчезнут из российских магазинов
Лавров: в странах ОБСЕ считают антироссийские санкции контрпродуктивными
ЦБ дал совет банкам на случай возможного отключения Visa и Mastercard
Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики на период до 2025 года
В Турции 8 января начнется суд по делу об убийстве посла Карлова
Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА
Путин поприветствовал участников форума «Газ России-2018»
В Москве таксист сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии
В Кремле прокомментировали арест правозащитника Льва Пономарева
"Манчестер Юнайтед" собирается уволить главного тренера Жозе Моуриньо
Кремль следит за ситуацией с отменой концертов Хаски и Элджея
В Госдуме приветствуют идею с регистрацией гаджетов
Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до конца года