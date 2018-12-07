Адвокат Вексельберга обратился в минфин США с ходатайством об отмене санкций

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-07T13:47:05+03:00

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Адвокат российского бизнесмена Виктора Вексельберга обратился в Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов с ходатайством об отмене введенных в отношении его подзащитного санкционных мер.

Ранее сам предприниматель неоднократно заявлял, что считает такие действия американских властей неправомерными и необоснованными. Теперь же, по данным агентства Bloomberg, Вексельберг нанял американского адвоката, который будет решать вопрос с санкциями в установленном порядке.

Напомним, что очередной пакет ограничительных мер в отношении российских бизнесменов из так называемого "кремлевского списка" был введен в апреле 2018 года. Под санкции попали 38 человек, в том числе глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, глава Роскомнадзора Александр Жаров и многие другие.

Сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне такие свои действия объяснили необходимостью "наказать" Россию за "совокупность злонамеренной деятельности в мире".