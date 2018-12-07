Лавров: в странах ОБСЕ считают антироссийские санкции контрпродуктивными

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-07T14:21:35+03:00

В Италии подчеркнули, что санкции являются пагубными для всех стран

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Большинство стран-участниц ОБСЕ признали контрпродуктивность антироссийских санкций. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"И наши итальянские коллеги, и многие - если не большинство - стран-участниц ОБСЕ в беседах подчеркивают контрпродуктивность санкций и пагубность санкций для всех, причем, включая тех, кто эти санкции вводит", - заявил Лавров.

Министр сообщил, что Россия продолжит придерживаться своей линии с целью обезопасить страну от "возможных рецидивов санкционной политики".

Он ответил, что Москва ответит взаимностью той стране, которая откажется от санкций.

Однако, Лавров считает, что Евросоюз все еще находится в плену "русофобского меньшинства". Россия сделает все возможное, чтобы сократить свою зависимость от каких-либо экономических связей, "которые могут стать предметом новых санкций" со стороны западных партнеров.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, МИД РФ призвал США отказаться от «неуклюжих» антироссийских санкций и иллюзий о «всемогуществе».