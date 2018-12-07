ЦБ дал совет банкам на случай возможного отключения Visa и Mastercard

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-07T14:26:38+03:00

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Банк России разослал рекомендации малым кредитным организациям, работающими с платежными системами Visa и Mastercard через банк-посредник. Регулятор посоветовал заключить договор с «запасным» банком-спонсором для бесперебойных расчетов по картам.

Как сообщает издание «Ведомости», письмо носит рекомендательный характер. Оно основано на рекомендациях по управлению рисками в платежных системах.

Отметим, что в начале осени Банк России уже присылал подобное письмо с просьбой разработать план действий для обеспечения бесперебойный расчетов.

По мнению участников банковского сектора, регулятор подобными мерами не только страхуется от краха банков-спонсоров, но и возможных санкций от крупнейших платежных систем Visa и Mastercard.

Отметим, что крупнейшими банками-операторами платежных систем являются: РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк.