2018-12-07T14:26:38+03:00
Экономика

ЦБ дал совет банкам на случай возможного отключения Visa и Mastercard

Регулятор разослал информационное письмо на случай введения санкций
Алена Басавина
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ЦБ посоветовал подстраховаться на случай отключения платежных системЦБ посоветовал подстраховаться на случай отключения платежных системФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Банк России разослал рекомендации малым кредитным организациям, работающими с платежными системами Visa и Mastercard через банк-посредник. Регулятор посоветовал заключить договор с «запасным» банком-спонсором для бесперебойных расчетов по картам.

Как сообщает издание «Ведомости», письмо носит рекомендательный характер. Оно основано на рекомендациях по управлению рисками в платежных системах.

Отметим, что в начале осени Банк России уже присылал подобное письмо с просьбой разработать план действий для обеспечения бесперебойный расчетов.

По мнению участников банковского сектора, регулятор подобными мерами не только страхуется от краха банков-спонсоров, но и возможных санкций от крупнейших платежных систем Visa и Mastercard.

Отметим, что крупнейшими банками-операторами платежных систем являются: РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк.

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