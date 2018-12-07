2018-12-07T14:45:55+03:00
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В Москве открыли памятник писателю Чингизу Айтматову

Торжественная церемония прошла 7 декабря в сквере на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе
Алена Басавина
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В Москве открыли памятник Айтматову Фото: Министерство культуры РоссииВ Москве открыли памятник Айтматову Фото: Министерство культуры России
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В Москве открыли памятник выдающемуся советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Мероприятие прошло 7 декабря в сквере имени Айтматова в 11:00 на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе. Открытие памятника было приурочено к 90-летию со дня рождения литератора.

Известно, что установка прошла на средства Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана. На церемонию открытия прибыл президент Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков.

«Сегодня очень знаменательный день – создано прекрасное произведение искусства, посвященное писателю Чингизу Айтматову. Сердечно поздравляю всех с этим событием и от имени всего нашего народа хочу высказать слова искренней благодарности тем, кто принимал участие в создании и установке памятника», - сказал он.

Напомним, Чингиз Айтматов — автор десятка произведений на русском и киргизском языках. Ему принадлежат романы «Плаха», «И дольше века длится день» и повесть «Первый учитель». Айтматов — лауреат Ленинской премии и трех Государственных премий СССР.

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