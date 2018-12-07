2018-12-07T14:51:40+03:00
Общество

Кириенко считает глупостью запреты выступлений рэперов

Первый замглавы администрации президента считает, чо надо научиться работать с молодежью
Алена Басавина
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Администрация президента недовольна отменой концертов рэперовАдминистрация президента недовольна отменой концертов рэперовФото: Артём ГНАТЕНКО
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Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что запрещать концерты молодежных исполнителей — это глупо. Об этом он заявил на съезде «Единой России».

«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов. Это глупость», - приводит ТАСС слова Кириенко.

По его словам, прошедший недавно Форум добровольцев в интернете посмотрели больше 42 млн человек.

Напомним, что за последние несколько месяцев в России были отменены концерты рэперов Элджея, Хаски, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». В Кремле заявили, что за ситуацией с отменой концертов следят. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Съезд «Диной России» проходит 7-8 декабря. Политики участвуют в дискуссионных площадках «Обновление», «Открытость» и «Лидерство».

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