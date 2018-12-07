2018-12-07T15:08:14+03:00
Общество

Замглавы МВД рассказал, откуда чаще всего поступают звонки о минировании

Сообщения с угрозами систематически приходят со стороны Украины
Сакина НУРИЕВА
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Замглавы МВД рассказал, откуда чаще всего поступают звонки о минировании.Замглавы МВД рассказал, откуда чаще всего поступают звонки о минировании.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Замглавы МВД Игорь Зубов рассказал журналистам, откуда чаще всего поступают звонки о минировании. Он отметил, что чаще всего сообщения о минировании российских объектов поступают с территории Украины.

- Когда какие-то события происходят, огромное количество звонков по взрывам, разным ложным сообщениям, точно идут с территории Украины, это массировано. Мы можем говорить, что есть система со стороны Украины, определенных сил, постоянно нас тренировать с точки зрения общественной безопасности", - прокомментировал Зубов вопрос о том, кто стоял за звонками о "минировании" торговых центров в Москве.

Наомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 ноября в нескольких крупных торговых центрах Москвы была проведена эвакуация из-за сообщений о минировании.

Всего экстренные службы эвакуировали 4,5 тысяч человек.

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