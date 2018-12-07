Солиста рок-группы Kiss обвинили в сексуальных домогательствах
Солиста рок-группы Kiss Джина Симмонса обвинили в сексуальных домогательствах. Пострадавшая американка по имени Джейн Доу рассказала, что в 2016 году она стала жертвой домогательств со стороны рокера.
Два года назад она работала мойщицей в ресторане Rock&Brews, который принадлежал музыканту. По словам женщины,она не знала Симмонса в лицо, и когда он пришел на кухню и поросил сфотографироваться с ней, она согласилась. Когда рокер приблизился к американке, он начал прикасаться к ее гениталиям.
Доу жалуется, что подобным образом он прикасался и к другим девушкам, а также просил их расстегнуть рубашки.
Согласно документам суда, против знаменитого рокера выдвинут иск в насильственных действиях сексуального характера. Также Симмонсу предъявлено требование о возмещении материального ущерба.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что пять женщин обвинили знаменитого кинорежиссера Люка Бессона в сексуальных домогательствах.Популярного голливудского актера Стивена Сигала в прошлом году также обвинили в развратном поведении и многочисленных случаях сексуального насилия. Волна разоблачений представителей мирового шоу-бизнеса пошла после того, как продюсера Харви Вайнштейна в прошлом году обвинили в сексуальных домогательствах. После громкого скандала продюсера исключили из гильдии продюсеров США.