Солиста рок-группы Kiss обвинили в сексуальных домогательствах

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-07T14:59:20+03:00

Инцидент в одном из американских ресторанов произошел в 2016 году

Изменить размер текста: A A

Солиста рок-группы Kiss Джина Симмонса обвинили в сексуальных домогательствах. Пострадавшая американка по имени Джейн Доу рассказала, что в 2016 году она стала жертвой домогательств со стороны рокера.

Два года назад она работала мойщицей в ресторане Rock&Brews, который принадлежал музыканту. По словам женщины,она не знала Симмонса в лицо, и когда он пришел на кухню и поросил сфотографироваться с ней, она согласилась. Когда рокер приблизился к американке, он начал прикасаться к ее гениталиям.

Доу жалуется, что подобным образом он прикасался и к другим девушкам, а также просил их расстегнуть рубашки.

Согласно документам суда, против знаменитого рокера выдвинут иск в насильственных действиях сексуального характера. Также Симмонсу предъявлено требование о возмещении материального ущерба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пять женщин обвинили знаменитого кинорежиссера Люка Бессона в сексуальных домогательствах.Популярного голливудского актера Стивена Сигала в прошлом году также обвинили в развратном поведении и многочисленных случаях сексуального насилия. Волна разоблачений представителей мирового шоу-бизнеса пошла после того, как продюсера Харви Вайнштейна в прошлом году обвинили в сексуальных домогательствах. После громкого скандала продюсера исключили из гильдии продюсеров США.