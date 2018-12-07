2018-12-07T14:57:04+03:00
Наука

Ученые предположили, что древних европейцев уничтожила чума

Данная болезнь убивала целые города еще в эпоху неолита
Ася РОМАНЧУК
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Ученые нашли штамм чумы в останках древних людейУченые нашли штамм чумы в останках древних людейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Датские ученые обнаружили штамм чумы в человеческих останках, найденных в Швеции. Люди жили почти 4900 лет назад, но погибли от страшного заболевания. Находка позволила ученым сделать вывод, что болезнь была причиной гибели многих людей еще в эпоху неолита. Текст исследования был опубликован в журнале Cell.

Новый штамм был обнаружен в останках 20-летней женщины, она умерла почти пять тысяч лет назад. Возможно, болезнь объясняет исчезновение ранних европейских скотоводов, представителей трипольской культуры.

Согласно историческим данным, люди жили в VI—III тыс. до н. э. в Дунайско-Днепровском междуречье. Развитие культуры пришлось на 5500 и 2750 гг. до н. э., а потом постепенно жилищ строилось все меньше и рождаемость серьезно сократилась. Спустя сотни лет место жительства европейских скотоводов заняли другие культуры.

Yersinia pestis или чумная палочка вызвала несколько эпидемий, которые стоили жизни миллионам человек. Самой ранней стала Юстинианова чума — пандемия чумы, отдельные вспышки заболевания фиксировались в 541-750 годах, пишет пишет Gazeta.ru.

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