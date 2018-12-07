В Совете Федерации прокомментировали претензии США по ракете 9М729

СЕГОДНЯ 15:00 2018-12-07T15:32:23+03:00

Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что высказывания американской стороны безосновательны

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Ракета 9М729 не попадает под ограничения, которые указаны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. О безосновательности претензий США заявили в Совете Федерации.

По словам члена комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича, высказывания госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсона не являются правдивыми.

«Претензии американцев к ракете 9М729 совершенно несостоятельны: ее дальность не дотягивает до 500 км», - приводит ТАСС слова Клинцевича. Такая дальность не попадает под запреты, заложенные в ДРСМД.

Напомним, что ранее американский дипломат заявил, что России предложили отказаться от ракетной системы 9М729 или модифицировать ее. По утверждениям Вашингтона она якобы нарушает условия ДРСМД.

Клинцевич считает, что заявления Томпсона можно считать позитивным сигналом о готовности к переговорам. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул России ультиматум по ДРСМД. Он объявил, что Вашингтон прекратит исполнять свои обязательства, если Москва в течении 60 дней не вернется к соблюдению условия Договора.