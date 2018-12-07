2018-12-07T15:05:57+03:00
Экономика

В Алтайском крае выпустили первую отечественную «умную» машину для сортировки мусора

Регион внесет свой вклад в решение мировой проблемы переработки твердых бытовых отходов
Ирина СУХАНОВА
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В России сегодня перерабатывается всего 2% твердых коммунальных отходов, все остальное либо сжигается, либо отправляется на мусорный полигон. Причина — в трудностях сортировки: в большинстве случаев мусор разбирается вручную, что затратно и неэффективно. В нашей стране работает не более 50 промышленных сортировочных комплексов, оборудование для них покупается за границей и стоит достаточно дорого. В Алтайском крае намерены переломить эту ситуацию: инновационная компания «СиСорт» из Барнаула разработала и начала использовать в тестовом режиме первый отечественный автоматический сортировщик твердых коммунальных отходов. «Умная» машина сама разделяет мусор по структуре и качеству и отправляет его на переработку.

Разработанное компанией «СиСорт» оборудование станет «сердцем» мусороперерабатывающего завода. Это совершенно новая для российского рынка технология: в память автоматического сортировщика-фотосепаратора (системы из набора высокочастотных фотокамер) записаны несколько десятков типов мусора — бумага, дерево, картон, все типы пластика и т. д. Аппарат легко определяет даже смешанные материалы.

Инновационным разработкам компании «СиСорт» оказывается господдержка: предприятию компенсируют затраты на приобретение нового оборудования, а также предоставляют услуги центра поддержки экспортоориентированных компаний. К разработанному алтайскими специалистами сортировщику уже проявили интерес несколько предприятий из различных регионов страны.

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