2018-12-07T15:28:36+03:00
Политика

США блокируют попытки Израиля продать Хорватии американские истребители

В Вашингтоне считают, что их союзники поступают нечестно, пытаясь конкурировать в данной области
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США мешают Израилю продавать американские истребителиСША мешают Израилю продавать американские истребителиФото: REUTERS
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Власти США продолжают блокировать заключение сделки между Израилем и Хорватией по продаже 12 модернизированных истребителей F-16 американского производства. В Белом доме считают, что их партнеры поступают нечестно, ведь Вашингтон тоже рассчитывает выиграть тендер на поставку самолетов европейской республике.

Между тем, речь идет о контракте на сумму 2,5 млрд хорватских кун (486 млн долларов), которую власти Хорватии планируют выплачивать на протяжении 10 лет. США считают, что Израиль не может претендовать на это сделку, потому что для продажи американских истребителей ему якобы нужно разрешение Вашингтона.

Что касается самой Хорватии, то власти республики негативно отреагировали на такое поведение Белого дома. Они также дали ясно понять, что в данном вопросе находятся на стороне еврейского государства.

Издание Axios отмечает, что недавно в ходе встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Майкла Помпео последний заявил об отсутствии претензий к партнерам. По его словам, главным инициатором блокировки сделки является американский министр обороны Джеймс Мэттис.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Хорватия также купила четыре сверхзвуковых истребителя МиГ-21. Сделка с Киевом обошлась Загребу в 18 миллионов евро, однако самолеты оказались бракованными.

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