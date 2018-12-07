2018-12-07T15:29:48+03:00
Политика

В МВД РФ поддержали законопроект о запрете клеток для подсудимых

Однако в министерстве отметили, что это потребует больших затрат из бюджета страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В МВД РФ поддержали законопроект о запрете клеток для подсудимыхВ МВД РФ поддержали законопроект о запрете клеток для подсудимыхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Министерстве внутренних дел РФ поддержали законопроект о запрете клеток для подсудимых в российских судах. Однако отметили, что на реализацию этого проекта потребуется большое количество денег из федерального бюджета.

- Мы всегда говорили о том, что ненормально, когда в УПК нет нормы, которая бы регламентировала вопросы нахождения и охраны подсудимых в зале суда. Мы готовы вместе работать и содержание данного законопроекта донести до Совета Федерации, - подчеркнул Игорь Зубов, заместитель главы ведомства.

Заместитель глава ведомства, Игорь Зубов отметил, что МВД изначально было не против данного законопроекта. Но полное снятие клеток "объективно потребует увеличения численности службы судебных приставов и Министерства внутренних дел".

- Даже если мы сегодня полностью срежем клетки, потом их все равно придется устанавливать в конкретных ситуациях. Это судья должен решать, - заметил Зубов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуму внесли законопроект о запрете клеток в зале суда. Эта инициатива, по словам чиновника, направлена на гуманизацию отношения к подсудимым.

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