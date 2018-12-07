Лавров сообщил, что Россия не получала от США доказательств нарушения ДРСМД

СЕГОДНЯ 15:11 2018-12-07T15:42:35+03:00

Глава МИД России заявил, что Москва предлагала вынести этот вопрос на совет Россия-НАТО, однако альянс отказался это делать

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Россия не получала от США документы, подтверждающие нарушения со стороны Москвы договора ДРСМД. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

По словам главы Министерства иностранных дел России, доказательства нарушений Москва запрашивает самостоятельно уже давно. Однако до сих пор никаких данных прислано не было.

«Сейчас, когда министры иностранных дел НАТО поддержали позицию США несколько дней назад в Брюсселе на своем заседании, была информация о том, что они это сделали после того, как Вашингтон ознакомил их с некими неопровержимыми документами, подтверждающими, что нарушение состоялось», - приводит РИА Новости слова Лавров.

Глава МИД сообщил, что никаких документов от американцев до сих пор получено не было. Однако российская сторона по-прежнему готова к серьезному и профессиональному разговору.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майкл Помпео дал России два месяца для устранение нарушений по ДРСМД. Он заявил, что если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из Договора.

После заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон пояснил, что претензии у американской стороны имеются к ракете 9М729.