Полиция задержала водителя такси, сбившего рабочих в центре Москвы
В Москве задержали водителя такси, который сбил группу рабочих на Покровском бульваре и после скрылся с места происшествия. Виновником аварии оказался 20-летний молодой человек, который даже не имеет водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"В Большом Златоустинском переулке водитель автомашины такси был задержан. Им оказался 20-летний приезжий, не работающий в службе такси и не имеющий права управления транспортными средствами", - заявили в правоохранительных органах.
Видео задержания виновника ДТП на Покровке.
В министерстве внутренних дел РФ также уточнили число пострадавших в результате действий молодого человека. И если ранее сайт kp.ru писал о двух сбитых автомобилем рабочих дорожной службы, то сейчас известно о трех людях, получивших травмы. Все они доставлены в больницу.
Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются. Полиция ведет расследование, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.