Полиция задержала водителя такси, сбившего рабочих в центре Москвы

СЕГОДНЯ 15:12 2018-12-07T15:34:50+03:00

Оказалось, что 20-летний юноша не имеет отношения к службе пассажирских перевозок - у него даже нет водительских прав [видео]

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В Москве задержали водителя такси, который сбил группу рабочих на Покровском бульваре и после скрылся с места происшествия. Виновником аварии оказался 20-летний молодой человек, который даже не имеет водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В Большом Златоустинском переулке водитель автомашины такси был задержан. Им оказался 20-летний приезжий, не работающий в службе такси и не имеющий права управления транспортными средствами", - заявили в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681254" frameborder="0"></iframe> Видео задержания виновника ДТП на Покровке.

В министерстве внутренних дел РФ также уточнили число пострадавших в результате действий молодого человека. И если ранее сайт kp.ru писал о двух сбитых автомобилем рабочих дорожной службы, то сейчас известно о трех людях, получивших травмы. Все они доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются. Полиция ведет расследование, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.