2018-12-07T15:34:50+03:00
Происшествия

Полиция задержала водителя такси, сбившего рабочих в центре Москвы

Оказалось, что 20-летний юноша не имеет отношения к службе пассажирских перевозок - у него даже нет водительских прав [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчину задержали в районе Большого Златоустинского переулкаМужчину задержали в районе Большого Златоустинского переулкаФото: скриншот с видео
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В Москве задержали водителя такси, который сбил группу рабочих на Покровском бульваре и после скрылся с места происшествия. Виновником аварии оказался 20-летний молодой человек, который даже не имеет водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В Большом Златоустинском переулке водитель автомашины такси был задержан. Им оказался 20-летний приезжий, не работающий в службе такси и не имеющий права управления транспортными средствами", - заявили в правоохранительных органах.

Видео задержания виновника ДТП на Покровке.

В министерстве внутренних дел РФ также уточнили число пострадавших в результате действий молодого человека. И если ранее сайт kp.ru писал о двух сбитых автомобилем рабочих дорожной службы, то сейчас известно о трех людях, получивших травмы. Все они доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются. Полиция ведет расследование, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

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