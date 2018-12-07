2018-12-07T15:51:06+03:00
Общество

Илья Красильщик покинет пост издателя «Медузы»

О причинах такого решения пока не сообщается
Алена Басавина
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Илья Красильщик покидает "Медузу" Фото: Facebook Илья КрасильщикИлья Красильщик покидает "Медузу" Фото: Facebook Илья Красильщик
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Издатель «Медузы» Илья Красильщик покинет свой пост. Работать в интернет-издании он не будет уже с 1 января 2019 года.

Об уходе из «Медузы» Илья Красильщик написал на своей странице в Facebook. «Я ухожу из «Медузы» с 1 января 2019 года», - указано в сообщении.

Причина такого решения не сообщается. По его словам, он планирует переехать в Москву.

Напомним, в ноябре пост главного редактора интернет-издания покинул Иван Колпаков из-за обвинений в недостойном поведении, которые выдвинула супруга одного из сотрудников редакции. Исполняющей обязанности главреда назначили Татьяну Ершову, которая ранее была управляющей редактора «Медузы».

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