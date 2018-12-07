МВД опровергло причастность к отмене концертов рэперов

СЕГОДНЯ 15:57 2018-12-07T17:09:51+03:00

Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что ведомство готово даже провести проверку по данному поводу

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МВД не давало распоряжений об отмене выступлений молодежных исполнителей в регионах. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Игорь Зубов.

По его словам, никаких специальных указаний о запретах на концерты не было. В МВД готовы даже провести проверку по данному факту, если того потребует прокуратура.

«Из МВД никаких указаний на этот счет не было. Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет», - приводит ТАСС слова Зубова.

Напомним, что за последние несколько месяцев в России стали активно отменять концерты молодежных исполнителей. Выступить в регионах не дали рэперам Элджею и Хаски, а также группам IC3PEAK и «Френдзона».

Ранее в Кремле заявили, что следят за данной ситуацией очень внимательно. Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко назвал отмены концертов глупостью.