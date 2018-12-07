МВД опровергло причастность к отмене концертов рэперов
МВД не давало распоряжений об отмене выступлений молодежных исполнителей в регионах. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Игорь Зубов.
По его словам, никаких специальных указаний о запретах на концерты не было. В МВД готовы даже провести проверку по данному факту, если того потребует прокуратура.
«Из МВД никаких указаний на этот счет не было. Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет», - приводит ТАСС слова Зубова.
Напомним, что за последние несколько месяцев в России стали активно отменять концерты молодежных исполнителей. Выступить в регионах не дали рэперам Элджею и Хаски, а также группам IC3PEAK и «Френдзона».
Ранее в Кремле заявили, что следят за данной ситуацией очень внимательно. Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко назвал отмены концертов глупостью.