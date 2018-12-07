2018-12-07T16:14:00+03:00
В мире

Глава аппарата Белого Дома Джон Келли планирует подать в отставку

Предполагается, что на освободившийся пост вступит Ник Эйерс
Сакина НУРИЕВА
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Глава аппарата Белого Дома Джон Келли планирует подать в отставкуГлава аппарата Белого Дома Джон Келли планирует подать в отставкуФото: REUTERS
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Глава аппарата Белого дома Джон Келли может подать в отставку в ближайшее время может подать в отставку. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в последнее время Келли и президент США Дональд Трамп практически перестали общаться.

Предполагается, что политика заменит начальник штаба вице-премьера Майка Пенса Ник Эйерс.

Отметим, что Джон Келли работает в команде Трампа на протяжении семнадцати месяцев. Как сообщает издание, летом американский президент поппросил его не покидать свой пост еще два года.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует "в кратчайшие сроки" уволить главу МВД Кирстьен Нильсен.

В октябре ходили слухи об отставке министра военно-воздушных сил США Хезер Уилсон из-за того. Причиной назвали то, что она якобы не согласилась планом американского лидера Дональдом Трампом по формированию Космического командования ВС.

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