Для российских десантников разработают новые парашюты

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-07T16:14:09+03:00

В разработке задействованы не только инженеры, но и сами военные

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Российские десантники получат новые современные парашюты. Работы над оборудованием уже ведутся, а задействованы в них не только инженеры, но и сами военные.

Специалисты командования Воздушно-десантных войск принимают непосредственное участие в производстве парашютов, так как могут рассказать о практической составляющей.

Разрабатывается сразу несколько новых систем: Д-14, «Беркут», «Стаер», «Дальнолет», а также «Хит эксперт», «Арбалет-р», «Арбалет-3», «Фламинго», «Бриз». Новинки будут использоваться десантниками, разведкой и спецназом, а еще их можно будет применять в спорте.

Парашютные системы будут отличаться технологичностью и удобством в эксплуатации. Парашют можно будет быстро уложить на земле, а в воздухе им легче управлять, так как новинки обладают повышенной маневренностью и безопасностью, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Пару лет назад в Псковской области во время командно-штабного учения два десантника приземлились на одном парашюте. За умелые и мужественные действия в ситуации, "сопряженной с риском для жизни", бойцы решением командующего ВДВ Владимира Шаманова награждены медалями минобороны "Генерал Маргелов". Так что же случилось в воздухе?