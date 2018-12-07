Актер Бенедикт Камбербэтч появился на обложке украинского школьного учебника

СЕГОДНЯ 16:27 2018-12-07T16:27:22+03:00

Создатели книги уверены, что использование популярных персонажей привлечет больше внимания молодежи к чтению учебников

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Известный английский актер Бенедикт Камбербэтч, звезда сериала "Шерлок", оказался на школьном учебнике по зарубежной литературе для 10-го класса.

Ольга Николенко, руководитель авторского коллектива книги, отметила, что британец появился на обложке издания совсем не случайно.

- Мы хотели, чтобы это произведение заинтересовало современных учеников не только классическими переводами, но и современными воплощениями в кино и театре, - прокомментировала Николенко.

Руководитель авторского коллектива книги заметила, что в учебнике разбираются в том числе и современные постановки классических произведений. К примеру, "Гамлета", которого и сыграл британский актер.

Ольга Николенко уверена, что использование популярных у молодежи персонажей для иллюстраций поможет привлечь к более внимательному чтению учебников. А образ Камбербэтча она считает органичным на занимаемом им месте, сообщает украинская служба Би-Би-Си.