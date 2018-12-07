2018-12-07T16:30:50+03:00
Политика

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, как вызволяют российских детей из тюрем Ирака и Сирии

Это дети, матери которых оказались обвинены властями иностранных государств
Ася РОМАНЧУК
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Анна Кузнецова рассказала, как происходит процедура возвращения детей из Сирии и Ирака в РоссиюАнна Кузнецова рассказала, как происходит процедура возвращения детей из Сирии и Ирака в РоссиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала об уникальных операциях по возвращению в России детей, которые находятся в тюрьмах Ирака и Сирии. Это ребята, которые угодили за решетку вместе с матерями, россиянками, сбежавшими на Восток и попавшими в «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещенная в РФ)*.

Каждое возвращение – это огромный труд и много месяцев работы. Для начала нужно собрать необходимые документы, сделать ДНК-тесты, подтверждающие, что ребенок действительно рожден от той или иной матери и доказать его родство с близкими из России.

- Мы подготовили очередной пакет документов. Теперь нужно дождаться времени, когда специалист российского МИД попадет в тюрьму, чтобы передать бумаги. Сейчас вне воли девять детей. Там в некоторых случаях с пробами что-то не получилось, они оказались недостоверными — поэтому доктор снова полетит туда и возьмет пробы, — рассказала Анна Кузнецова.

Тяжелее всего попасть в тюрьму, нужно пройти массу согласований. К тому же не всегда есть борт, следующий в данном направлении.

Когда детей освободят и передадут российской стороне, то многим из них потребуется медицинская и психологическая помощь.

-Я думаю, что мы отладим этот алгоритм. Он совершенно новый: таких операций еще не проводилось», — подчеркнула Анна Кузнецова в интервью ФАН.

Ранее Рамзан Кадыров смог вернуть на родину троих мальчиков родом из Чечни и двух девочек из Дагестана. Детям от 4 месяцев до 6 лет. Родители сестер Фауды и Марьям Алиевых примкнули к террористам и погибли, как и отец братьев Хамзата, Абдуллаха и Малика Абдуллаевых. У мальчиков осталась в живых мать, но ее с 4-х месячной дочкой заключили в тюрьму в Ираке. Сейчас российские власти добиваются ее освобождения, чтобы девочка тоже вернулась в Россию.

* Организация запрещена на территории РФ.

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