2018-12-07T17:05:54+03:00
Экономика

Сбербанк начнет выдавать кредиты в магазинах

Организация объявила выходе на рынок POS-кредитования
Алена Басавина
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Сбербанк начинает кредитование в магазинахСбербанк начинает кредитование в магазинахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сбербанк начинает работу на рынке POS-кредитования, который подразумевает выдачу кредита на определенный товар в торговой точке. Также финансовая организация запускает кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком».

«Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования с новым продуктом «Покупки в кредит». Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс "Покупай со Сбербанком», - приводит ТАСС данные пресс-службы.

Отметим, что запуск состоялся в пятницу, 7 декабря 2018 года. По данным Сбербанка, ранее у него не было POS-кредитования. Пока о доле рынка, которую планирует занять организация в этом сегменте, не сообщается.

На первом этапе «Покупай со Сбербанком» будет предлагать только собственные кредиты. В дальнейшем к платформе могут подключиться другие банки.

Напомним, что ранее Альфа-банк заявил, что принял решение уйти из POS-кредитования.

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