2018-12-07T17:37:52+03:00
Политика

Встреча представителей России и США по антитеррору состоится 13 декабря

В настоящее время в австрийской столице проходит заседание министров стран-членов ОПЕК+
Сакина НУРИЕВА
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Встреча представителей России и США по антитеррору состоится 13 декабряВстреча представителей России и США по антитеррору состоится 13 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Встреча представителей России и США, во время которой стороны обсудят проблему терроризма, состоится 13 декабря в Вене. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев.

Отметим, что в настоящее время в Вене проходит заседание министров стран-членов ОПЕК+.

В ходе переговров страны-участницы также затронули необходимость сокращения добычи нефти.

Напомним, ранее российский и американский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин уже обсуждали возможное сотрудничество в вопросах по борьбе с терроризмом.

Так, летом текущего года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что стороны намерены наладить сотрудничество в борьбе с терроризмом. С такой речью он выступил по итогам по итогам саммита в Хельсинки, где встетились президенты двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин.

Кроме того, в Вашингтоне выразили надежду на выработку взаимоприемлемых договоренностей в области контроля над вооружениями.

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