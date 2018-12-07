Встреча представителей России и США по антитеррору состоится 13 декабря
Встреча представителей России и США, во время которой стороны обсудят проблему терроризма, состоится 13 декабря в Вене. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев.
Отметим, что в настоящее время в Вене проходит заседание министров стран-членов ОПЕК+.
В ходе переговров страны-участницы также затронули необходимость сокращения добычи нефти.
Напомним, ранее российский и американский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин уже обсуждали возможное сотрудничество в вопросах по борьбе с терроризмом.
Так, летом текущего года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что стороны намерены наладить сотрудничество в борьбе с терроризмом. С такой речью он выступил по итогам по итогам саммита в Хельсинки, где встетились президенты двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин.
Кроме того, в Вашингтоне выразили надежду на выработку взаимоприемлемых договоренностей в области контроля над вооружениями.