Иван Охлобыстин поделился планами вернуться в церковь

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-07T17:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из фильмов, который представлен на Неделе российского кино в Лондоне, снят Михаилом Расходниковым «Временные трудности». Главную роль в картине играет известный актер, священник РПЦ Иван Охлобыстин. В перерывах между мероприятиями он поделился своим взглядом на многие проблемы современности и рассказал, планирует ли вернуться в церковь.

Одна из проблем, которая свойственна общества и противоречит с внутренними убеждениями Охлобыстина – это взгляды чайлдфри. Сам Иван является главой большого семейства и в воспитаниях детей такой же профи, как в кадре.

- Это целая мода. Я бы арестовывал тех, кто на этом делает деньги, производителей тряпочек и всякой посторонней ерунды. При этом я уверен, что у них самих семьи нормальные. Либо я ошибаюсь, и это какие-то исчадия ада, полностью психически дезориентированные люди, - делится актер.

Еще один вопрос, который интересует поклонников Ивана Охлобыстина, планирует ли он возвращаться в церковь. Для себя актер нашел ответ.

- Я очень на это надеюсь. Хотя, наверно, я сделал неправильный выбор: надо было выбрать Церковь, а я выбрал семью. Но придя к необходимости делать выбор, я обратился к патриарху и объяснил ему суть проблемы, цитирует слова собеседника газета «Известия».

Иван Охлобыстин надеется, что, когда закончится его съемочная карьера он сможет вернуться в церковь, но это будет потом, а пока, как говорит сам актер, есть обязательства перед большой семьей.