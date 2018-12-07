ФСИН прокомментировала новые фото тюремных застолий Цеповяза

СЕГОДНЯ 17:30 2018-12-07T17:30:44+03:00

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко утверждает, что снимки сделаны несколько лет назад

Изменить размер текста: A A

ФСИН прокомментировал новую публикацию фотографий с осужденным Вячеславом Цеповязом, который роскошно питается в колонии. На снимках он вместе с заключенными сидит за шикарным столом.

Как заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний, распространенные кадры сделаны несколько лет назад.