ФСИН прокомментировала новые фото тюремных застолий Цеповяза
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко утверждает, что снимки сделаны несколько лет назад
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ФСИН прокомментировал новую публикацию фотографий с осужденным Вячеславом Цеповязом, который роскошно питается в колонии. На снимках он вместе с заключенными сидит за шикарным столом.
Как заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний, распространенные кадры сделаны несколько лет назад.