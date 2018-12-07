Цена на нефть взлетела после договоренности ОПЕК

СЕГОДНЯ 17:41 2018-12-07T18:14:27+03:00

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,9%. Стоимость составила $63,18 за баррель.

Причиной резкого скачка стала договоренность ОПЕК о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Напомним, что страны ОПЕК ранее договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Договоренность будет действовать в первом полугодии 2019 года.

Известно, что объем сокращений может быть пересмотрен в апреле. Об этом рассказал министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.