Хворостовского посмертно номинировали на премию «Грэмми»
Церемония вручения музыкальных наград пройдет 10 февраля 2019 года
Хворостовский может получить премию "Грэмми" посмертноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский вошел в список номинантов музыкальной премии «Грэмми» за исполнение оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Награда в категории «Лучшая запись оперного произведения» будет присуждена дирижеру, основным исполнителям и продюсеру альбома.
Напомним, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне. Причиной смерти стал рак мозга.
Стоит сказать, что Дмитрия Хворостовского уже был номинирован на «Грэмми» в 2017 году в категории «Лучший классический сольный альбом».