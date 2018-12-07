2018-12-07T19:18:13+03:00
Звезды

Хворостовского посмертно номинировали на премию «Грэмми»

Церемония вручения музыкальных наград пройдет 10 февраля 2019 года
Алена Басавина
Поделиться:
Хворостовский может получить премию "Грэмми" посмертноХворостовский может получить премию "Грэмми" посмертноФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский вошел в список номинантов музыкальной премии «Грэмми» за исполнение оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Награда в категории «Лучшая запись оперного произведения» будет присуждена дирижеру, основным исполнителям и продюсеру альбома.

Напомним, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне. Причиной смерти стал рак мозга.

Стоит сказать, что Дмитрия Хворостовского уже был номинирован на «Грэмми» в 2017 году в категории «Лучший классический сольный альбом».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24