2018-12-07T19:22:08+03:00
Политика

Путин назначил и.о. губернатора Сахалинской области

Пост губернатора временно займет Валерий Лимаренко
Алена Басавина
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Путин назначил и.о. губернатора Сахалинской областиПутин назначил и.о. губернатора Сахалинской областиФото: пресс-служба президента РФ
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Исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области назначен Валерий Лимаренко. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, в пятницу, 7 декабря, глава государства провел с Валерием Лимаренко встречу.

Напомним, что должность главы Сахалинской области освободилась в сентябре. Тогда Олега Кожемяко, возглавляющего регион с 2015 года, назначили врио главы Приморского края.

Известно, что Лимаренко — до последнего времени являлся президентом инжиниринговой компании «АСЭ». Свою карьеру он начинал во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Нижегородской области. Позже стал депутатом городской думы Сарова. Несколько лет он работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Далее в должности вице-губернатора Нижегородской области курировал вопросы строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и информационных технологий.

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