Экс-президент Армении лично явился в СИЗО

СЕГОДНЯ 18:49 2018-12-07T18:49:49+03:00

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Бывший президент Армении Роберт Кочарнян явился в следственный изолятор Службы национальной безопасности. Он решил не дожидаться исполнения судебного приговора об аресте. Об этом сообщил один из адвокатов экс-президента Айк Алумян.

Ранее Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Роберта Кочарняна, который обвиняется в свержении Конституционного строя в 2008 году.