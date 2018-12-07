В Москве пенсионер скончался от падения под вагон метро
Смертельная трагедия произошла на станции «Минская» Солнцевской линии
В метро погиб пенсионерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В столичном метро под колесами поезда скончался пожилой мужчина. Инцидент произошел на станции «Минская» Солнцевской линии.
Известно, что 60-летний мужчина просто не удержался на ногах. Во время падения машинист резко затормозил, однако избежать столкновения не удалось.
От полученных травм мужчина скончался . Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Известно, что инцидент серьезно не повлиял на движение поездов по Солнцевской линии. Движение на данном участке метрополитена восстановлено.