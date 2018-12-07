Представитель «желтых жилетов» призвал не митинговать в Париже
Координатор протестного движения заявил о необходимости избежать жертв
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Один из организаторов митингов «желтых жилетов» Бенжамен Коши обратился к протестующим с просьбой не приезжать в Париж в субботу. Проводить акции он призвал в своих регионах.
По его словам, такая мера позволит избежать жертв во время митинга. Также это поможет не попасть в ловушку полицейских, которые не различают обычных манифестантов и примкнувших к ним радикалов.