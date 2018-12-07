2018-12-07T20:55:28+03:00
В мире

Представитель «желтых жилетов» призвал не митинговать в Париже

Координатор протестного движения заявил о необходимости избежать жертв
Алена Басавина
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Один из организаторов митингов «желтых жилетов» Бенжамен Коши обратился к протестующим с просьбой не приезжать в Париж в субботу. Проводить акции он призвал в своих регионах.

По его словам, такая мера позволит избежать жертв во время митинга. Также это поможет не попасть в ловушку полицейских, которые не различают обычных манифестантов и примкнувших к ним радикалов.

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