2018-12-07T21:57:42+03:00
Политика

Путин рассказал о встрече с медведями

Президент России на премии Русского географического общества вспомнил путешествия по диким местам
Алена Басавина
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Путин вспомнил, как его окружили медведи ФОТО: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПутин вспомнил, как его окружили медведи ФОТО: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Российский лидер Владимир Путин рассказал, как встречался с медведями во время путешествий. О прогулках по диким местам президент России вспомнил во время выступления на премии Русского географического общества.

По его словам, во время церемонии награждения лауреаты много говорили о флоре, фауне, стареющих лесах и медведях. Президент считает, что изучение этих вещей требует не только времени и увлеченности, но и мужества.

«Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А вот ребята жили там семь месяцев рядом с ними совсем», - вспомнил глава государства историю одного их своих походов.

Владимир Путин отметил, что такая работа позволяет понять, «кто мы такие, откуда и куда мы идем». Она позволяет становиться крепче изнутри.

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