Украинский омбудсмен рассказала о самочувствии задержанных моряков

СЕГОДНЯ 21:15 2018-12-07T22:27:52+03:00

По словам Уполномоченного Верховной рады по правам человека, украинские военнослужащие не предъявляют никаких претензий

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказал о состоянии моряков, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе.

По ее словам, военнослужащих ранее посетил в Москве украинский консул. Он передал Денисовой всю информацию о состоянии арестованных.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады заявила, что украинцы не предъявляют никаких претензий. Состояние их здоровья удовлетворительное.

«У наших мальчиков нет жалоб, и они мужественно держат себя в руках. Также консул посетил трех раненых бойцов в СИЗО «Матросская тишина». По его словам, их состояние здоровья удовлетворительное, у ребят осколочные ранения, но ни у кого ампутаций нет — кости и суставы целы», - приводит слова омбудсмена РИА Новости.

Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины совершили провокацию и нарушили прохождение через территориальное море РФ. В результате суда были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.