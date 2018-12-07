2018-12-07T22:27:52+03:00
Политика

Украинский омбудсмен рассказала о самочувствии задержанных моряков

По словам Уполномоченного Верховной рады по правам человека, украинские военнослужащие не предъявляют никаких претензий
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments2
Украинский омбудсмен сообщил о состоянии задержанных моряковУкраинский омбудсмен сообщил о состоянии задержанных моряковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказал о состоянии моряков, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе.

По ее словам, военнослужащих ранее посетил в Москве украинский консул. Он передал Денисовой всю информацию о состоянии арестованных.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады заявила, что украинцы не предъявляют никаких претензий. Состояние их здоровья удовлетворительное.

«У наших мальчиков нет жалоб, и они мужественно держат себя в руках. Также консул посетил трех раненых бойцов в СИЗО «Матросская тишина». По его словам, их состояние здоровья удовлетворительное, у ребят осколочные ранения, но ни у кого ампутаций нет — кости и суставы целы», - приводит слова омбудсмена РИА Новости.

Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины совершили провокацию и нарушили прохождение через территориальное море РФ. В результате суда были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Австрии отложила поездку в Россию
Федеральный перечень школьных учебников сократили почти на 40%
В Москве по подозрению в коррупции задержаны двое полицейских
Путин рассказал о встрече с медведями
Представитель «желтых жилетов» призвал не митинговать в Париже
Россия будет сокращать нефтедобычу до 228 тыс. баррелей в сутки
Порошенко заявил, что готов выступить против России
В Москве пенсионер скончался от падения под вагон метро
Правозащитнику Льву Пономареву сократили срок ареста
Путин допустил подключение Греции к «Турецкому потоку»
Место Меркель в партии ХДС заняла Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Экс-президент Армении лично явился в СИЗО
Путин назначил и.о. губернатора Сахалинской области
Хворостовского посмертно номинировали на премию «Грэмми»
Трамп предложил новую кандидатуру на пост генпрокурора США
Цена на нефть взлетела после договоренности ОПЕК
Митрополит Киевский и всея Украины отверг приглашение на объединительный собор
ФСИН прокомментировала новые фото тюремных застолий Цеповяза
Иван Охлобыстин поделился планами вернуться в церковь
Литва ввела санкции против России
В Интернете появился первый трейлер четвертой части фильма "Мстители"
Встреча представителей России и США по антитеррору состоится 13 декабря