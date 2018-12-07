2018-12-07T22:31:51+03:00
Общество

В Москве по подозрению в коррупции задержаны двое полицейских

Высокопоставленные сотрудники ведомства получили взятку с несколько миллионов рублей
Алена Басавина
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В Москве задержали за взятку двух полицейскихВ Москве задержали за взятку двух полицейскихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Два сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного управления собственной безопасности МВД задержаны в Москве. Полицейских подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

«В Москве за получение взятки в несколько миллионов рублей задержаны начальник одного из отделов столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД России», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Вся информация уточняется.

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