Путин надеется на восстановление дружбы с Грецией после шпионского скандала

7 Дек. 22:57 2018-12-07T22:58:26+03:00

Москва открыта для сотрудничества с Афинами по всем направлениям

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Президент России Владимир Путин заявил о преодолении проблем в отношениях Москвы и Афин после истории с высылкой дипломатов. Об этом заявил после переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

«Надеюсь, что эта страница действительно перевернута. Но должен сказать, что это нам не очень-то и мешало нормально работать и строить отношения, в том числе в сфере экономики», - указал глава государства.

По его словам, Кремль готов работать во всех направлениях, в том числе с сфере энергетики. Он пояснил, что с трудом представляет, что кто-то мог даже думать о каких-то кознях против Греции. «Это просто нонсенс, чушь и все», - указал Владимир Путин.

Российски лидер считает, что взаимные претензии двух стран можно решить «без всяких театральных жестов».

Отметим, что российско-греческие переговоры прошли в пятницу, 7 декабря в Кремле. В ходе обсуждения двустороннего сотрудничества Владимир Путин даже допустил подключение Греции к «Турецкому потоку».