Автомобилистов больше не будут штрафовать за знак «Шипы»

СЕГОДНЯ 01:45 2018-12-08T01:45:08+03:00

С 8 декабря вступают в силу новые правила, по которым наклейка с буквой «Ш» перестает быть обязательной

Изменить размер текста: A A

С субботы, 8 декабря, в России вступают в силу изменения в правила дорожного движения. В частности, с этого дня от водителей не будут больше требовать, чтобы они устанавливали на свои автомобили знак «Шипы».

«Вносится ряд изменений в правила дорожного движения. Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года», - цитирует ТАСС сообщение Госавтоинспекции.