Помпео заявил о «полном доверии» Хизер Науэрт, выдвинутой на пост постпреда США в ООН

СЕГОДНЯ 03:12 2018-12-08T03:28:38+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео одобряет выбор президента Дональда Трампа, который предложил назначить новым американским постпредом при ООН руководителя пресс-службы госдепа Хизер Науэрт.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов написал на своей странице в Twitter, что «очень рад» решению выдвинуть Хезер Науэрт на пост, который вскоре оставит Никки Хейли. Он напомнил, что Науэрт сопровождала его в поездках в качестве пресс-секретаря, а также заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью.

«Я полностью ей доверяю. Хизер играет важную роль в продвижении внешней политики США», - подчеркнул Помпео.

Он добавил, что рассчитывает на быстрое утверждение кандидатуры своей подчиненной сенатом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу глава Белого дома объявил, что определился с кандидатом на роль преемника Никки Хейли в Организации объединенных наций.

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Имя нового представителя США в ООН еще не объявлено, но уже известно. Просидевшую здесь меньше двух лет Никки Хейли сменит гламурная блондинка из Госдепа Хизер Науэрт. Дональд Трамп сообщит о своем решении в своей привычной манере - через любимый Твиттер (подробности).