2018-12-08T03:28:38+03:00
В мире

Помпео заявил о «полном доверии» Хизер Науэрт, выдвинутой на пост постпреда США в ООН

Госсекретарь США подчеркнул, что руководитель пресс-службы госдепа «играет важную роль в продвижении внешней политики» Вашингтона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал выдвижение представителя госдепа Хизер Науэрт на должность американского постпреда при ООНГоссекретарь США Майкл Помпео прокомментировал выдвижение представителя госдепа Хизер Науэрт на должность американского постпреда при ООНФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео одобряет выбор президента Дональда Трампа, который предложил назначить новым американским постпредом при ООН руководителя пресс-службы госдепа Хизер Науэрт.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов написал на своей странице в Twitter, что «очень рад» решению выдвинуть Хезер Науэрт на пост, который вскоре оставит Никки Хейли. Он напомнил, что Науэрт сопровождала его в поездках в качестве пресс-секретаря, а также заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью.

«Я полностью ей доверяю. Хизер играет важную роль в продвижении внешней политики США», - подчеркнул Помпео.

Он добавил, что рассчитывает на быстрое утверждение кандидатуры своей подчиненной сенатом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу глава Белого дома объявил, что определился с кандидатом на роль преемника Никки Хейли в Организации объединенных наций.

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Имя нового представителя США в ООН еще не объявлено, но уже известно. Просидевшую здесь меньше двух лет Никки Хейли сменит гламурная блондинка из Госдепа Хизер Науэрт. Дональд Трамп сообщит о своем решении в своей привычной манере - через любимый Твиттер (подробности).

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