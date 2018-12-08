В Японии разрешили принимать на работу гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 05:40 2018-12-08T05:58:30+03:00

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В субботу, 8 декабря, японский парламент принял поправки к закону о трудовых мигрантах, которые впервые в послевоенной истории страны отменили запрет на использование иностранной рабочей силы в Японии.

На сегодняшний день разрешение на работу в стране Восходящего Солнца могут получить только высококвалифицированные зарубежные специалисты в узком круге областей – научные работники и преподаватели, музыканты и спортивные тренеры. Использование физического труда иностранцев в Японии запрещено. Лишь в последнее время изредка допускалось приглашать на работу «стажеров» из развивающихся стран.

Теперь же японское правительство планирует нанимать иностранных рабочих более чем в десяти сферах экономики. В частности, труд гастарбайтеров будут использовать в сельском хозяйстве, строительстве и судостроении, а также власти страны намерены принимать иностранцев на работу по уходу за больными и пожилыми людьми, передает ТАСС.