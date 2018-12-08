2018-12-08T07:12:08+03:00
Москва

Погода в Москве на 8 декабря 2018 года: температура воздуха опустится до -6 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 8 декабря 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В субботу, 8 декабря, в Москве еще будет морозноВ субботу, 8 декабря, в Москве еще будет морозноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 8 декабря 2018 года. Как утверждают специалисты, в субботу в столице еще будет морозно: столбики термометров опустятся до -4..-6 градусов.

При этом небо вновь будет затянуто облаками, правда, временами все же не исключены кратковременные прояснения. Местами в городе ожидается небольшой снег. Кроме того, метеорологи предупреждают о гололедице и просят жителей мегаполиса быть внимательными и осторожными. Ветер же будет дуть южный со скоростью 2-7 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 9 декабря, температура воздуха в столице составит -9…-11 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в некоторых районах города также возможен слабый снег.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, осень-2018 в Москве вошла в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Хотя закончилась она по-настоящему зимней погодой: солнечной и морозной, с температурой на четыре - пять градусов ниже климатических норм.

Однако зима с первых же дней начала показывать свое непостоянство: в декабре мороз и оттепель то и дело сменяют друг друга. В частности, по прогнозам синоптиков, уже в это воскресенье в столице вновь потеплеет до нуля градусов.

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