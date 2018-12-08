В Южной Корее сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд

СЕГОДНЯ 08:51 2018-12-08T08:56:02+03:00

Чудом никто из пассажиров серьезно не пострадал, 14 человек получили легкие травмы

Изменить размер текста: A A

В субботу утром, 8 декабря, в Южной Корее сошел с рельсов скоростной поезд, в котором в тот момент находилось 198 пассажиров, пострадали 14 человек, сообщает агентство Yonhap.

По данным компании-оператора Korail, поезд направлялся из южнокорейского города Каннын в столицу страны, авария произошла около половины восьмого утра по местному времени (01.30 мск) в 237 километрах от Сеула, когда состав еще не успел разогнаться и шел со скоростью 103 км/ч.

Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. К счастью, никто из них серьезных травм, опасных для жизни, не получил. Остальных пассажиров отвезли до следующей станции автобусом.

Отмечается, что инцидент на расписание поездов не повлиял. Южнокорейское министерство транспорта начало расследование.

Ранее сайт kp.ru писал о железнодорожной аварии на северо-востоке Тайваня, где в результате схода с рельсов пассажирского поезда в октябре погибли 18 человек, около 160 пострадали.