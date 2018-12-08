2018-12-08T08:56:02+03:00
Происшествия

В Южной Корее сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд

Чудом никто из пассажиров серьезно не пострадал, 14 человек получили легкие травмы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Авария не повлияла на расписание поездовАвария не повлияла на расписание поездовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу утром, 8 декабря, в Южной Корее сошел с рельсов скоростной поезд, в котором в тот момент находилось 198 пассажиров, пострадали 14 человек, сообщает агентство Yonhap.

По данным компании-оператора Korail, поезд направлялся из южнокорейского города Каннын в столицу страны, авария произошла около половины восьмого утра по местному времени (01.30 мск) в 237 километрах от Сеула, когда состав еще не успел разогнаться и шел со скоростью 103 км/ч.

Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. К счастью, никто из них серьезных травм, опасных для жизни, не получил. Остальных пассажиров отвезли до следующей станции автобусом.

Отмечается, что инцидент на расписание поездов не повлиял. Южнокорейское министерство транспорта начало расследование.

Ранее сайт kp.ru писал о железнодорожной аварии на северо-востоке Тайваня, где в результате схода с рельсов пассажирского поезда в октябре погибли 18 человек, около 160 пострадали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку
Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов
В давке в итальянском ночном клубе погибли шесть человек
Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Трамп и Тиллерсон обменялись критическими замечаниями в адрес друг друга
В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру
Погода в Москве на 8 декабря 2018 года: температура воздуха опустится до -6 градусов
В США обнаружили самого маленького бычка в мире
Минобороны РФ: США пытаются помешать расследованию химатаки в Алеппо
В Японии разрешили принимать на работу гастарбайтеров
Разработчики аэротакси объяснили причины падения аппарата в «Сколково»
Хезер Науэрт с нетерпением ждёт начала работы в ООН
Певицу Шакиру в Испании подозревают в неуплате налогов на сумму в €14,5 млн
Водителя автомобиля, протаранившего протестующих в Шарлоттсвилле, признали виновным в убийстве
Помпео заявил о «полном доверии» Хизер Науэрт, выдвинутой на пост постпреда США в ООН
В России снизилось число людей, живущих за чертой бедности
Минфин США снова продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ», «Русалом» и En+
Автомобилистов больше не будут штрафовать за знак «Шипы»
Китай запустил космический аппарат для исследования обратной стороны Луны
SANA: Коалиция США разбомбила больницу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
В Минобороны России прокомментировали заявление госдепартамента США по Алеппо
Новак назвал решение ОПЕК+ сократить добычу нефти «очень важным и рациональным»
Госдепартамент США утверждает, что боевики непричастны к химатаке в Алеппо
Путин надеется на восстановление дружбы с Грецией после шпионского скандала
Глава МИД Австрии отложила поездку в Россию
Федеральный перечень школьных учебников сократили почти на 40%
В Москве по подозрению в коррупции задержаны двое полицейских